Эксперт назвал общественный транспорт Иркутска одним из худших в России

Член общественного совета при Министерстве транспорта РФ и председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов в своем Telegram-канале назвал десятку городов РФ с худшим общественным транспортом. Антирейтинг, по его словам, составлен на основе экспертных оценок и собственных наблюдений.

Иркутск занял в нем второе место. Первая строчка за Иваново. На третьей Ульяновск. Ниже идут Томск, Хабаровск, Орел, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Оренбург и Махачкала.

Среди причин, по которым общественник так низко оценил качество транспорта в столице Приангарья, он назвал слабый контроль за работой частных перевозчиков, отсутствие льгот в частном ОТ и в целом значительную разницу между стоимостью проезда у «частников» и «муниципалов», скопление машин на привокзальной площади, в том числе на остановках.

«Нет соблюдения расписания, не весь транспорт отображается в приложении Яндекс.Карты, подвижной состав должен быть списан еще вчера», - перечисляет эксперт.

Илья Зотов признает, что в городе есть и новый подвижной состав, вот только в пробках он стоит так же, как и старый.

«Возможно, программа развития транспорта есть, и все будет хорошо. Важно только жителям об этом рассказать и с ними согласовать. Сейчас качество услуг не отвечает цене проезда. Иркутск удивительно красивый город и транспорт должен соответствовать», – заключил Илья Зотов.

В своем сообщении он напомнил, что подобное он писал и про другие города - и постепенно там ситуация изменилась.