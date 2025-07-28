Эксперт назвал общественный транспорт Иркутска одним из худших в России

Член общественного совета при Министерстве транспорта РФ и председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов в своем Telegram-канале назвал десятку городов РФ с худшим общественным транспортом. Антирейтинг, по его словам, составлен на основе экспертных оценок и собственных наблюдений.
Иркутск занял в нем второе место. Первая строчка за Иваново. На третьей Ульяновск. Ниже идут Томск, Хабаровск, Орел, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Оренбург и Махачкала.
Среди причин, по которым общественник так низко оценил качество транспорта в столице Приангарья, он назвал слабый контроль за работой частных перевозчиков, отсутствие льгот в частном ОТ и в целом значительную разницу между стоимостью проезда у «частников» и «муниципалов», скопление машин на привокзальной площади, в том числе на остановках.
«Нет соблюдения расписания, не весь транспорт отображается в приложении Яндекс.Карты, подвижной состав должен быть списан еще вчера», - перечисляет эксперт.
Илья Зотов признает, что в городе есть и новый подвижной состав, вот только в пробках он стоит так же, как и старый.
В своем сообщении он напомнил, что подобное он писал и про другие города - и постепенно там ситуация изменилась.