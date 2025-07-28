«Много идей я черпаю из автомобильного рынка», – Антон Кондратьев, «ВСС Дом» (видео)

Как заметил руководитель «ВСС Дом» Антон Кондратьев, оба сегмента объединяет то, что они представляют собой самые значительные покупки в жизни большинства людей. Об этом эксперт рассказал SIA.RU и Газете Дело.

«Я всегда смотрю на автомобильный рынок и оттуда черпаю много идей, потому что он очень сильно пересекается с рынком недвижимости. Ведь у среднестатистического человека самые дорогие покупки в жизни – это дом либо квартира и автомобиль», – говорит он.

Сегодня оба рынка объединяет одна тенденция – «фишки» из премиум-сегмента постепенно смещаются в эконом.

«Наша идея заключается в том, чтобы по аналогии с авторынком, спустить все фишки, присущие современному рынку жилья, в более бюджетный сектор. Потому что, за какие бы деньги человек не покупал недвижимость, он должен получить качественный, достойный продукт», – заключил Антон Кондратьев.