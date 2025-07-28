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Успеть до конца лета! T2 дарит скидки на аренду сап-бордов в Иркутской области

Мобильный оператор T2 предлагает добавить в лето ярких красок и дарит скидки на аренду сап-бордов своим абонентам. Отправиться на водную прогулку со скидкой до 50% можно в Хужире (Ольхон), Иркутске и Братске. В акции участвуют четыре сап-станции.

Абоненты могут кататься на сап-бордах со скидкой до 1 сентября. Предложение действует в популярных местах отдыха в Иркутской области. В каждой из локаций можно выгодно арендовать оборудование и отправиться на прогулку по Байкалу или Ангаре.

В Хужире взять сап-борд в аренду со скидкой 25% можно на сап-станции «Порт Ольхон» (ул. Байкальская, д. 2).

В Иркутске скидка действует в:

– школе виндсерфинга Baikal Surf (пр. Маршала Жукова, 36/1) – 25%;

            – парк-отеле «Байкал 21» (21 км Байкальского тракта) – 50%.

В Братске арендовать сап с выгодой 35% можно в ЗК «Белый берег» (ул. Курчатова, 65).

Получить промокод на скидку можно в мобильном приложении T2. Для этого достаточно зайти в раздел «Больше»(значок подарка в правом нижнем углу), выбрать предложение и активировать промокод до момента оплаты. И вперед – навстречу волнам!

Оператор T2 рекомендует абонентам брать с собой солнцезащитные очки, крем для загара, головной убор и непромокаемый чехол для телефона. Во всех локациях у оператора отличное покрытие, и абоненты смогут не только оставаться на связи, но и делиться контентом с прогулки, не покидая сап-борд.
 
 Проверить карту покрытия T2 можно на сайте, а подключиться – в фирменных салонах связи компании. Для новых клиентов действует скидка до 40% при покупке абонемента на связь.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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