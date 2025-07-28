Молодежный форум «Байкал» пройдет при поддержке ИНК

Мероприятие пройдет с 11 по 15 августа на берегу озера Байкал в Ольхонском районе. Ключевой темой форума в этом году станут цели устойчивого развития. Участие примут 600 человек из регионов России и зарубежных стран. Всего на конкурсный отбор поступило более 7000 заявок.

Участников ждет образовательная программа по семи направлениям: туризм, предпринимательство, молодые политики, лидеры муниципальных образований, международные молодежные клубы, экология и молодые педагоги. В программе мероприятия планируются мастер-классы, панельные дискуссии, встречи с экспертами в сферах туризма, бизнеса, культуры, креативных индустрий, IT-сообщества.

В рамках форума также состоятся конкурсы на получение грантовой поддержки проектов — «Росмолодёжь. Гранты» и региональный грантовый конкурс министерства по молодежной политике Иркутской области.

Международный молодежный форум «Байкал» проводится в Иркутской области с 2008 года с целью вовлечения молодежи в развитие своего муниципалитета и региона в сфере экономики, туризма, культуры и общественной жизни. В прошлом году участие в форуме приняли представители из 51 региона России и 9 зарубежных стран.

Организатор форума – правительство Иркутской области. Мероприятие проходит при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи под патронатом аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе. Генеральным спонсором выступает ИНК.