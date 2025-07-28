Хакеры атаковали системы «Аэрофлота»

Крупный сбой в информационных системах «Аэрофлота» привел к отмене 49 рейсов из аэропорта Шереметьево. Ответственность за кибератаку взяли на себя хакерские группировки Silent Crow и «Киберпартизаны BY». Об этом пишет бизнес-издание РБК.

«Мы получили полный массив баз данных истории перелетов и уничтожили 7000 серверов», – заявили взломщики. По их словам, им удалось похитить 20 терабайт данных, включая записи переговоров сотрудников и системы видеонаблюдения.

Эксперты отмечают, что подобные заявления хакеров часто преувеличивают масштабы атак. Однако источник в транспортной IT-структуре подтвердил факт кибератаки. Московская транспортная прокуратура начала проверку инцидента.

По данным онлайн табло аэропорта Иркутска, утренние рейсы «Аэрофлота» прибыли без опозданий, а вечерний из Москвы – задерживается.