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Хакеры атаковали системы «Аэрофлота»

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Крупный сбой в информационных системах «Аэрофлота» привел к отмене 49 рейсов из аэропорта Шереметьево. Ответственность за кибератаку взяли на себя хакерские группировки Silent Crow и «Киберпартизаны BY». Об этом пишет бизнес-издание РБК.

«Мы получили полный массив баз данных истории перелетов и уничтожили 7000 серверов», – заявили взломщики. По их словам, им удалось похитить 20 терабайт данных, включая записи переговоров сотрудников и системы видеонаблюдения.

Эксперты отмечают, что подобные заявления хакеров часто преувеличивают масштабы атак. Однако источник в транспортной IT-структуре подтвердил факт кибератаки. Московская транспортная прокуратура начала проверку инцидента.

По данным онлайн табло аэропорта Иркутска, утренние рейсы «Аэрофлота» прибыли без опозданий, а вечерний из Москвы – задерживается.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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