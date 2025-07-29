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Средние ставки по вкладам снизились до 17,22%

Средняя максимальная ставка по вкладам в банках первой десятки во второй декаде июля снизилась на 0,69 п.п. Об этом сообщает Банк России.

По данным мониторинга, проведенного в июле 2025 года, средние максимальные ставки по рублёвым вкладам в десяти крупнейших банках России составили 17,91% в первой декаде месяца и 17,22% во второй декаде.

Таким образом, за первые две декады июля наблюдалось снижение максимальных процентных ставок на 0,69 процентных пункта.

Средние максимальные процентные ставки по вкладам на разные сроки:

  • до 90 дней – 16,61%;
  • от 91 до 180 дней – 16,94%;
  • от 181 дня до 1 года – 16,25%;
  • свыше 1 года – 14,69%.

Ранее Банк России снизил ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до 18% годовых, по итогам июльского заседания. В дальнейшем регулятор намерен постепенно снижать ключевую ставку по мере уменьшения инфляции. При этом Центробанк исходит из того, что ставки по депозитам останутся выше уровня инфляции, что позволит защитить сбережения граждан от обесценивания.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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