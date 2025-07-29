Сокращение рабочего дня в России прогнозируют эксперты: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: Россия вошла в топ-15 стран Европы с самым доступным бензином, долги россиян по ЖКУ предложили продавать, эксперты спрогнозировали сокращение рабочего дня, а в Иркутской области ожидается дефицит жилья. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

Доступный бензин

Аналитики составили рейтинг стран Европы, оценив доступность бензина. Россия в нем оказалась на 15-м месте: на среднюю зарплату здесь можно купить 1360 литров 95-го бензина. Возглавил топ Люксембург, где люди на среднюю зарплату могут позволить более 2,8 тысячи литров бензина. Второе место у Великобритании – 2,5 тысячи литров, в топ пять также попали Норвегия, Австрия и Ирландия – 2,2 тысячи литров.

Продажа долгов

Управляющие компании предложили разрешить передавать долги граждан по оплате коммунальных услуг третьим лицам, в том числе коллекторам. Пока соответствующее право под запретом, однако предложение планируется рассмотреть. К слову, его уже оценили в Госдуме, назвав «нереалистичным», поскольку, например, у коллекторов сейчас не так уж и много инструментов работы с должниками, а прежде они использовали и незаконные методы, в связи с чем и был введен запрет на продажу. Предлагается искать более цивилизованные методы, например, сейчас идет эксперимент по взысканию долгов онлайн, а также прорабатываются иные варианты.

Сокращение рабочего дня

Российские эксперты спрогнозировали сокращение рабочего дня в стране. В первой половине 2025 года средняя продолжительность рабочего дня снизилась на 20 минут, во второй половине она может уменьшиться еще до 12 минут. На показатели влияет не только безработица, но и гибридные формы занятости, которые активно используются, а также подработки и самозанятость. Сокращение рабочего дня связано с автоматизацией многих процессов и трансформацией рынка труда, считают аналитики, которая будет наблюдаться и далее.

Дефицит жилья

В Иркутской области может возникнуть дефицит жилья, предупредили эксперты. Это связано с высокой ключевой ставкой и сокращением выдач ипотечных кредитов на ее фоне. В настоящее время люди в основном обращают внимание на льготные программы, которые доступны не всем. Ситуация может измениться, отмечают аналитики, если ставка опустится ниже 12% и появятся новые меры поддержки. По оценкам девелоперов, существенное изменение ситуации ожидается во второй половине 2026 года.

Награда за смелость

Еще семерых жителей Иркутской области наградили за отражение первой в Сибири атаки дронов. Людям удалось сбить несколько БПЛА ВСУ с помощью подручных средств. Всем вручили знаки народного признания «Команда Путина». Торжественная церемония состоялась в поселке Средний при участии губернатора.