Названы вакансии в Иркутской области с зарплатой от 200 тыс. рублей

Аналитики hh.ru проанализировали вакансии, открытые в Иркутской области, и выяснили, кому работодатели предлагают наиболее высокую зарплату в июле.

За июль в Иркутской области было открыто 2,2 тыс. вакансий, предлагающих заработную плату 200 тыс. рублей и выше. Для сравнения, средняя предлагаемая заработная плата в регионе составила по итогам июня 73,9 тыс. рублей.

Чаще всего высокую зарплату сегодня предлагают водителям (28% от всех вакансий с доходом 200 тыс. руб.), машинистам (14%), сварщикам (5%).

Компании, которые готовы платить своим работникам зарплаты в 200 тысяч рублей и выше, как правило, относятся к отраслям «Добывающая отрасль» (22%), «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» (19%), «Перевозки, логистика, склад, ВЭД» (13%), «Металлургия, металлообработка» (4%).

Топ-10 вакансий с высокими предлагаемыми зарплатами в Иркутской области: