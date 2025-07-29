Названы вакансии в Иркутской области с зарплатой от 200 тыс. рублей

Аналитики hh.ru проанализировали вакансии, открытые в Иркутской области, и выяснили, кому работодатели предлагают наиболее высокую зарплату в июле.
За июль в Иркутской области было открыто 2,2 тыс. вакансий, предлагающих заработную плату 200 тыс. рублей и выше. Для сравнения, средняя предлагаемая заработная плата в регионе составила по итогам июня 73,9 тыс. рублей.
Чаще всего высокую зарплату сегодня предлагают водителям (28% от всех вакансий с доходом 200 тыс. руб.), машинистам (14%), сварщикам (5%).
Компании, которые готовы платить своим работникам зарплаты в 200 тысяч рублей и выше, как правило, относятся к отраслям «Добывающая отрасль» (22%), «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» (19%), «Перевозки, логистика, склад, ВЭД» (13%), «Металлургия, металлообработка» (4%).
Топ-10 вакансий с высокими предлагаемыми зарплатами в Иркутской области:
- Руководитель проекта (вахта), от 500 000 до 700 000 ₽ за месяц, на руки;
- Заместитель директора по строительству, от 410 000 ₽ за месяц, на руки;
- Шеф-повар, 400 000 ₽ за месяц, на руки;
- Ведущий инженер механик (на буровую Чаяндинское НГКМ, вахта), от 370 000 ₽ за вахту, на руки;
- Главный контролер, 350 000 ₽ за месяц, на руки;
- Начальник планово-экономического отдела, 350 000 ₽ за месяц, на руки;
- Машинист буровой установки (СБУ, вахта), от 350 000 до 500 000 ₽ за месяц, на руки;
- Генеральный директор (открытая добыча угля), от 300 000 ₽ за месяц, на руки;
- Водитель вездехода ТРЭКОЛ, до 250 000 ₽ за месяц, на руки;
- Главный бухгалтер, до 250 000 ₽ за месяц, на руки.