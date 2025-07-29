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Жителей Иркутской области наградили за борьбу с дронами ВСУ

Иркутская область 1 июня столкнулась с первой в Сибири атакой украинских БПЛА. На борьбу с дронами вышли местные жители, которых за смелый поступок представили к награде.

<p>Фото: пресс-служба правительства Иркутской области</p>

Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

«В тот день почти три десятка человек не остались в стороне от происходящего. Всем им вручаем знаки народного признания «Команда Путина». <…> Не все из них смогли присутствовать на церемонии 27 июня в Иркутске. Поэтому организовали встречу в поселке Средний», – рассказал в своем тг-канале губернатор Игорь Кобзев.

Люди отбивались от дронов подручными средствами, тушили сбитые устройства, чтобы огонь не перешел на дома. Кроме того, они охраняли поселки и организовали КПП для проверки машин.

Первая в Сибири атака дронов произошла в поселке Средний Усольского района 1 июня. Устройства ВСУ вылетели из фуры. Неравнодушные граждане пытались сбить БПЛА вручную, уничтожив часть из них. В настоящее время ведутся поиски людей, причастных к запуску оборудования. У аэродромов ограничили мобильную связь.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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