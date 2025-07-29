Более 20 улиц в Иркутске могут на 6 часов остаться без света

Сегодня в 10:20 частично отключили свет более чем на 20 улицах в Октябрьском районе Иркутска. Ориентировочное время восстановления электроснабжения – 16:00.

По данным ИЭСК, под отключение попала часть домов на улицах 2-я Аларская, 3-я Летчиков, Аларская, Альпийская, Андреева, Есенина, Ипподромная, Карла Либкнехта, Красноярская, Култукская, Ледяная, Лызина, Онежская, Рябиновая, Советская, Тверская, Тувинская, Урожайная, проезды Урожайный, Плодово-ягодный, Лагерный, Космический, Угольный, а также часть домов в СНТ Сибиряк.

Люди остались без света в результате технологического нарушения режима работы сети. В настоящее время специалисты работают над решением проблемы.