В России ввели полный запрет на экспорт бензина до конца лета

Правительство РФ ввело полный запрет на экспорт автомобильного бензина до 31 августа 2025 года. Об этом пишет «Интерфакс».

Новые меры касаются непосредственно производителей нефтепродуктов, которые ранее имели исключение. Ранее аналогичные ограничения действовали только для посреднических организаций.

«Решение принято для стабилизации внутреннего рынка в период сезонного роста спроса и проведения сельхозработ», – пояснили в правительстве.

Напомним, что меру анонсировал вице-премьер РФ Александр Новак на нефтяном саммите в Татарстане в середине июля. Ранее Минэнерго РФ отвергало идею как избыточную.

Напомним, эксперты уже оценили возможный запрет на экспорт как эффективную меру, однако указали, что она не решает проблему малых объемов производства высокооктановых бензинов в стране. Так, управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов считает, что запрет на экспорт – это единственный способ повысить предложение топлива на рынке, но ключевая проблема – недостаточный запас прочности по производству автомобильных бензинов. Любые плановые или аварийные остановки оказывают негативное влияние на рынок, особенно в сезон высокого спроса.