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Продуктовая компания в Братске задолжала работникам 750 тысяч рублей по зарплатам

Долг по зарплатам выявили в городе Братске Иркутской области. Деньги людям не платила одна их местных продовольственных компаний.

По данным региональной прокуратуры, семеро сотрудников в течение 1,5 месяца не получали деньги. Задолженность по оплате труда составила более 750 тысяч рублей.

«На этом основании прокурор города внес руководителю организации представление, которое рассмотрено и удовлетворено, к дисциплинарной ответственности привлечено одно должностное лицо», – пояснили в надзорном ведомстве.

После прокурорского вмешательства долг был полностью погашен.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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