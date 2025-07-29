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Иркутский девелопер представит регион в жюри престижной федеральной премии «Посёлок года»

Дмитрий Кузнецов, руководитель девелоперской компании METAESTATE, вошел в состав жюри престижной федеральной премии «Посёлок года» – главного события в сфере загородной недвижимости России.

<p>Дмитрий Кузнецов, фото А.Федорова</p>

Дмитрий Кузнецов, фото А.Федорова

Премия «Посёлок года» – это высшая оценка профессионального сообщества, подтверждающая качество и инновационность проектов загородной недвижимости. Для победителей эта награда становится символом успеха и признания на национальном уровне.

Члены жюри – эксперты с многолетним опытом, чьи имена известны в отрасли. Включение Дмитрия Кузнецова в состав жюри является не только признанием высокого уровня экспертизы Metaestate на рынке загородной недвижимости, но и знаком доверия к профессионализму иркутских девелоперов.

В прошлом году поселок «Патроны Парк» был признан лучшим в номинации «Поселок класса Комфорт». Победа подтвердила высокий уровень профессионализма и инновационный подход, которые компания применяет в своей работе.

«Для меня большая честь представлять Иркутскую область в составе жюри премии. Metaestate всегда стремится к созданию качественной и комфортной среды для загородной жизни, и я рад возможности внести свой вклад в развитие этой отрасли на федеральном уровне, и поддержать интересные проекты», — отметил Дмитрий Кузнецов.

Девелопер Metaestate уверен в объективности и профессионализме экспертной оценки проектов, представленных на конкурсе «Посёлок года», и от всей души желает успеха всем участникам.


<p>Дмитрий Кузнецов, фото А.Федорова</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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