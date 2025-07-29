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Директора по литейному производству завода в Братске обвинили в подкупе на 16 млн рублей

Расследование уголовного дела завершили в городе Братске Иркутской области по факту коммерческого подкупа. Его фигурантом стал директор по литейному производству местного завода.

По данным региональных СК и прокуратуры, в период с 2017 по 2022 годы мужчина получил от бизнесменов денежные вознаграждения на общую сумму более 16 млн рублей путем переводов на банковскую карту, оформленную на одного из учредителей компании-поставщика.

Деньги директору платили за приоритетную и беспрепятственную поставку алюминия и недопуск к поставке иных поставщиков.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления – дело направлено в суд для рассмотрения по существу.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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