Новости

Недвижимость, ипотека, девелопмент. Круглый стол, июль 2025
«Много идей я черпаю из автомобильного рынка», – Антон Кондратьев, «ВСС Дом» (видео)
Облигации против «бетона»
«Мы формируем рынок с нуля». Аркадий Астрахан, ГК «Вместе», – о строительстве жилья бизнес-класса в Братске
Все материалы сюжета

Ущерб «Аэрофлоту» из-за IT-сбоя может составить 250 млн рублей

Потери «Аэрофлота» из-за отмены рейсов в Шереметьево ввиду IT-сбоя 28 июля могут составить не менее 250 млн рублей. С учетом расходов на восстановление инфраструктуры ущерб может быть больше, предполагает РБК.

<p><a href=\"https://www.flickr.com/people/130961247@N06\" rel=\"nofollow\">Anna Zvereva</a> <a href=\"https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons\" title=\"w:en:Creative Commons\">Creative Commons</a> <a href=\"https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en\" title=\"creativecommons:by-sa/2.0/deed.en\">Attribution-Share Alike 2.0 Generic</a> </p>

Anna Zvereva Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic 

Напомним, 28 июля «Аэрофлот» сообщил о сбое в работе IT-систем. Всего за сутки перевозчик отменил 54 парных рейса (туда-обратно) из аэропорта Шереметьево из планировавшихся к выполнению  28 июля 260. Многие вылетели с опозданием. Ответственность за кибератаку взяли на себя хакерские группировки.

Эксперты РБК указали на то, для оценки ущерба авиакомпании нужно понимать, что именно произошло, какие именно данные и за какой период времени были утеряны. Предположительные суммы потерь колеблются от 260 млн рублей до нескольких миллиардов - с учетом недополученной выручки за непроданные авиабилеты, убытков от отмены рейсов, затрат на восстановление IT-инфраструктуры и возможных отдаленных последствий.

По данным РБК, Минтранс РФ провел совещание с участием менеджмента аэропорта Шереметьево, «Аэрофлота» и руководства Росавиации, на котором предлагались меры по нормализации ситуации. Приоритет оставили для рейсов авиакомпании на Дальний Восток, в Калининград, Сочи, Минеральные Воды и за рубеж, в том числе на широкофюзеляжных самолетах. В случае новых вынужденных отмен будет сокращаться число полетов на маршрутах, где работают альтернативные перевозчики.

Генпрокуратура РФ возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации). В Госдуме по следам сбоя в работе национального перевозчика заявили о необходимости проверить системы безопасности в ключевых компаниях РФ.

фото: Anna Zvereva Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic 

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Ключевая ставка
Доходность годовых депозитов снизится на 3–4 п. п.
ЦБ снижает ставку: как это отразится на рубле, акциях и облигациях?
Набиуллина объяснила, какими темпами ЦБ будет снижать ставку в 2025 году
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес