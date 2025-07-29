Ущерб «Аэрофлоту» из-за IT-сбоя может составить 250 млн рублей

Потери «Аэрофлота» из-за отмены рейсов в Шереметьево ввиду IT-сбоя 28 июля могут составить не менее 250 млн рублей. С учетом расходов на восстановление инфраструктуры ущерб может быть больше, предполагает РБК.

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Напомним, 28 июля «Аэрофлот» сообщил о сбое в работе IT-систем. Всего за сутки перевозчик отменил 54 парных рейса (туда-обратно) из аэропорта Шереметьево из планировавшихся к выполнению 28 июля 260. Многие вылетели с опозданием. Ответственность за кибератаку взяли на себя хакерские группировки.

Эксперты РБК указали на то, для оценки ущерба авиакомпании нужно понимать, что именно произошло, какие именно данные и за какой период времени были утеряны. Предположительные суммы потерь колеблются от 260 млн рублей до нескольких миллиардов - с учетом недополученной выручки за непроданные авиабилеты, убытков от отмены рейсов, затрат на восстановление IT-инфраструктуры и возможных отдаленных последствий.

По данным РБК, Минтранс РФ провел совещание с участием менеджмента аэропорта Шереметьево, «Аэрофлота» и руководства Росавиации, на котором предлагались меры по нормализации ситуации. Приоритет оставили для рейсов авиакомпании на Дальний Восток, в Калининград, Сочи, Минеральные Воды и за рубеж, в том числе на широкофюзеляжных самолетах. В случае новых вынужденных отмен будет сокращаться число полетов на маршрутах, где работают альтернативные перевозчики.

Генпрокуратура РФ возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации). В Госдуме по следам сбоя в работе национального перевозчика заявили о необходимости проверить системы безопасности в ключевых компаниях РФ.