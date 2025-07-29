Крупнейшая школа Иркутской области готова на 81%

Строительство современной школы в микрорайоне Ново-Ленино вышло на завершающую стадию. Объект, рассчитанный на 1550 учащихся, включает девять блоков с бассейном и концертным залом.

«Это уникальный пример, когда создание микрорайона начали с социального объекта», – отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.

В настоящее время завершаются внутренние отделочные работы и монтаж инженерных систем, параллельно идет поставка мебели и оборудования.

Школу планируют сдать до конца осени 2025 года. В рамках развития микрорайона также проектируется Центр самбо и бокса, что создаст полноценную социальную инфраструктуру для новых жителей.

Напомним, что на строительство объекта выделено более 3,7 млрд рублей из федерального, областного и местного бюджетов.