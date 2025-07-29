Рейсы «Аэрофлота» из Иркутска задержали после хакерской атаки

Большой сбой в работе IT-систем «Аэрофлота» произошел накануне в результате хакерской атаки. После этого были задержаны рейсы из Иркутска.

Скриншот онлайн-табло аэропорта Иркутска

Вовремя, по данным онлайн-табло аэропорта Иркутска, не состоялись вылеты в Москву и Санкт-Петербург. При этом задержки оказались небольшими. Регистрация пассажиров на самолет, который отправится в Санкт-Петербург, уже началась, в столицу люди отправятся чуть позже.

Из-за хакерской атаки случились задержки по всей стране, например, люди не смогли вовремя вылететь из Москвы в Уфу, Алма-Ату, Челябинск, Минск, Новосибирск, Ереван, Екатеринбург и другие населенные пункты.

В настоящее время специалисты работают над устранением проблем и восстановлением IT-систем. По разным оценкам экспертов потери «Аэрофлота» от сбоя могут составить сотни миллионов и даже миллиарды рублей. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.