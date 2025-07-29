Запрет на работу мигрантов в такси ввели в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург вводит временный запрет на привлечение иностранных работников в сфере такси и аренды автомобилей с водителем. Новые правила вступят в силу через 10 дней после официального опубликования постановления.

«Это решение направлено на повышение качества и безопасности услуг, а также создание дополнительных рабочих мест для российских граждан», – пояснили в администрации города.

Для компаний предусмотрен трехмесячный переходный период для адаптации к новым условиям.

Власти намерены оценить экономический эффект от этих мер до конца года, чтобы принять решение о продлении или отмене ограничений в 2026 году.

Напомним, что в конце 2024 года в Иркутской области мигрантам запретили заниматься 16 видами деятельности. В результате с 2023 по 2024 год приток приезжих в регион сократился до 0,25 п.п. к численности населения. При этом потребность в таких работниках снизилась на 30%.