Застройщики Иркутска продолжают получать разрешения на новое строительство

Положительная динамика выдачи разрешений на строительство многоквартирных домов наблюдается в Иркутске, несмотря на трудности в отрасли на фоне непростой экономической ситуации. Это следует из ответа администрации Иркутска на запрос SIA.RU .

В 2022 году городская администрация выдала 18 разрешений на строительство многоквартирных домов, в 2023 году – 17, в 2024 году – 19, за истекший период 2025 года – уже 12.

При этом эксперты отрасли отмечают, что выдача разрешений еще не является гарантией возведения объектов. Генеральный директор ГК «ДомСтрой» Татьяна Красноштанова на круглом столе, организованном SIA.RU и "Газетой Дело", пояснила, что проект еще должен получить одобрение банка. Кроме того, некоторые застройщики даже при наличии РНС сейчас вовсе не начинают стройку либо осваивают участки поэтапно.

Сооснователь ГК «Вместе» Аркадий Астрахан уверен, что большинство начатых проектов будут закончены. Но количество новых уже в 2026-м сократится на фоне недоступности ипотечных ставок.