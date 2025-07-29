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Ввод многоквартирных домов в Иркутске падает, а площади растут

Иркутские застройщики вводят все меньше объектов. Последние три года число сданных многоквартирных домов сокращается в среднем на 10% ежегодно. При этом площади новых ЖК растут - по количеству введенных в эксплуатацию квадратных метров данные куда оптимистичнее. Соответствующей статистикой с SIA.RU поделились в пресс-службе администрации Иркутска.

«Отделом выдачи разрешительной документации департамента реализации градостроительной политики комитета по градостроительной политике администрации Иркутска выдано разрешений на ввод в эксплуатацию многоквартирных домов в 2022 году – 27, в 2023 году – 24, в 2024 году – 21, за истекший период 2025 года – 7», – пояснили агентству.

В мэрии также добавили, что запланирована выдача еще 10 разрешений на ввод в эксплуатацию МКД.

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Но несмотря на снижение числа вводимых объектов, количество сданных квадратных метров увеличивается: в 2022 году в городе появилось 253,9 тысячи новых «квадратов» в многоквартирных домах, в 2023-м – 305,9 тысячи, в 2024-м – 302,5 тысячи.

Согласно данным предоставленным администрацией Иркутска, по итогам прошлого года больше всего МКД построили в Октябрьском округе – 111,7 тысячи, на втором месте Свердловский округ – 93,8 тысячи, на третьем Ленинский округ – 62,8 тысячи, на четвертом Правобережный – 34,2 тысячи.

В 2025 году планируется построить 320 тысяч квадратных метров многоквартирного жилья, а с учетом ИЖС – 385 тысяч «квадратов».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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