Новый молочный цех запустят в Усольском районе Иркутской области

В Иркутской области завершается строительство современного цеха по переработке молочной продукции на базе АО «Железнодорожник». Инвестиционный проект стоимостью более 500 млн рублей позволит предприятию выйти на второе место в регионе по производству сыров.

«Для экономики Приангарья такие проекты имеют большое значение. Это показывает, что сельхозпроизводители заинтересованы в развитии», – отметил губернатор Игорь Кобзев. Новый цех будет выпускать широкий ассортимент продукции – от сыров до йогуртов, увеличив годовой объем переработки до 12 тыс. тонн.

Во время рабочей поездки губернатор также посетил АО «Большееланское», получившее 13,8 млн рублей господдержки для восстановления поголовья. Предприятия района демонстрируют устойчивое развитие, несмотря на вызовы последних лет.