Сапбордиста унесло от берега на Байкале

В Ольхонском районе сотрудники МЧС спасли 62-летнего ангарчанина, которого ветром унесло на сапборде от берега. Инцидент произошел в районе мыса Хадарта, когда турист пытался догнать унесенный ветром надувной матрас.

«Легкий сапборд стремительно удалялся от берега, справиться с ветро-волновой нагрузкой мужчина не смог», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. Пострадавшего обнаружили в двух километрах от суши и доставили на берег без необходимости медицинской помощи.

Ранее турист сорвался со скалы на Большой Байкальской тропе. Инцидент случился на мысе Скрипер.