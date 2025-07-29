Новости

Недвижимость, ипотека, девелопмент. Круглый стол, июль 2025
«Много идей я черпаю из автомобильного рынка», – Антон Кондратьев, «ВСС Дом» (видео)
Облигации против «бетона»
«Мы формируем рынок с нуля». Аркадий Астрахан, ГК «Вместе», – о строительстве жилья бизнес-класса в Братске
Все материалы сюжета

Цены на автосервисы в России выросли на треть за год

Читайте также:

Запрет на работу мигрантов в такси ввели в Санкт-Петербурге
29 июля 2025
Региональные парковки выведут на столичный уровень
28 июля 2025

Стоимость услуг автосервисов в России резко увеличилась за последний год, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Росстата. Наиболее значительно – на 45% в среднем по стране – подорожала регулировка схода-развала колес, достигнув 2427 рублей за процедуру.

«Рост стоимости действительно заметен: в среднем на 25–35% в зависимости от региона», – отмечает владелец сети автоцентров Алексей Иванов. Особенно подорожали услуги, требующие квалифицированных специалистов: шиномонтаж теперь обходится в 784 рубля в Москве (+21%), а мойка – в 969 рублей (+28%).

Эксперты связывают удорожание с дефицитом кадров и ростом затрат на аренду. Налоговая нагрузка на СТО также увеличилась в 2-2,5 раза после введения оборотного НДС для малого бизнеса.

Ранее стало известно, что цены на подержанные машины китайских брендов возрастом от года до трех лет резко снизились, за первое полугодие они упали на 10-15%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Ключевая ставка
Доходность годовых депозитов снизится на 3–4 п. п.
ЦБ снижает ставку: как это отразится на рубле, акциях и облигациях?
Набиуллина объяснила, какими темпами ЦБ будет снижать ставку в 2025 году
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес