Цены на автосервисы в России выросли на треть за год

Стоимость услуг автосервисов в России резко увеличилась за последний год, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Росстата. Наиболее значительно – на 45% в среднем по стране – подорожала регулировка схода-развала колес, достигнув 2427 рублей за процедуру.

«Рост стоимости действительно заметен: в среднем на 25–35% в зависимости от региона», – отмечает владелец сети автоцентров Алексей Иванов. Особенно подорожали услуги, требующие квалифицированных специалистов: шиномонтаж теперь обходится в 784 рубля в Москве (+21%), а мойка – в 969 рублей (+28%).

Эксперты связывают удорожание с дефицитом кадров и ростом затрат на аренду. Налоговая нагрузка на СТО также увеличилась в 2-2,5 раза после введения оборотного НДС для малого бизнеса.

Ранее стало известно, что цены на подержанные машины китайских брендов возрастом от года до трех лет резко снизились, за первое полугодие они упали на 10-15%.