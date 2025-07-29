Правительство может ввести гибкие ставки по семейной ипотеке

Правительство России рассматривают возможность дифференцировать ставки по семейной ипотеке в зависимости от состава семьи и места жительства. Инициатива направлена на поддержку многодетных семей и жителей малых городов, где доступность жилья существенно ниже. Об этом пишут «Известия».

«Если это решение приведет к возможности для молодых семей улучшить жилищные условия, то мы его поддержим», – заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

По мнению экспертов, снижение ставок для определенных категорий заемщиков может стимулировать рождаемость и сократить отток населения из регионов.

Предполагается, что льготные условия коснутся только новых кредитов, а не действующих ипотечных договоров. В Минстрое и Минфине подчеркивают, что окончательное решение примут после оценки влияния мер на объемы кредитования.

Ранее стало известно, что иркутские застройщики вводят все меньше объектов. При этом площади новых ЖК растут – по количеству введенных в эксплуатацию квадратных метров данные куда оптимистичнее.