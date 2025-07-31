Дальневосточный банк предлагает доллары США со скидкой

Дальневосточный банк вновь продлил акцию «Счастливый доллар»: купить доллары США со скидкой 2% можно до 31 августа 2025 года. Скидкой можно воспользоваться при покупке от 100 долларов образца 1996-2006 гг.

«Акция «Счастливый доллар» – это отличная возможность приобрести валюту по выгодной цене до конца лета», – отметили в пресс-службе АО «Дальневосточный банк».

Подробности акции – на сайте Дальневосточного банка, в офисах и по телефону Единого контактного центра: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).