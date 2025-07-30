Грузовик врезался в столб и оставил без света более 50 улиц в Иркутском районе

ДТП произошло в Иркутском районе – грузовик врезался в опору ЛЭП. В результате этого более 50 улиц в деревне Куда частично остались без света.

По данным ИЭСК, электричество отключили для безопасного проведения аварийно-восстановительных работ на улицах Александра Молчанова, Бориса Балашева, Василия Латышева, Владимира Сукачева, Владимирская, Волгоградская, Георгия Баянова, Георгия Казанкова, Кольцевая, Красноярская, Культурная, Лунная, Михаила Ветрова, Можайская, Петра Бобаренко и ряде других.

Ориентировочное время восстановления электроснабжения – 00:00 30 июля.