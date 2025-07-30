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Корабль с пассажирами врезался в волнолом на Байкале

Происшествие с судном произошло в акватории озера Байкал. В районе поселка Листвянка корабль с пассажирами врезался в волнолом.

По данным Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР, судно «Фартовый-2», на борту которого находились пассажиры, совершило наезд на гидротехническое сооружение – волнолом.

Известно, что пострадавших нет, разлива топлива не допущено.

Начата проверка по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта» – обстоятельства устанавливаются.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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