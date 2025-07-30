Шесть патриотичных муралов создали художники в Иркутской области

Масштабный арт-проект «Музей под открытым небом» в четвертый раз состоялся в Иркутской области. В его рамках на фасадах пяти домов в городах Ангарск, Свирск, Алзамай, поселке Белореченский и селе Мамоны создали шесть патриотичных муралов.

«Основная тема – Год защитника Отечества и 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Из сотен эскизов, присланных авторами со всей России, выбрали лучшие работы, которые теперь стали частью пространств», – рассказал в своем тг-канале губернатор Игорь Кобзев.

Где и какие муралы появились:

«Семейный альбом» (с. Мамоны) – работа Валентина Мокрия о связи поколений;

«Крылья Победы» (п. Белореченский) – история ветерана, переданная внучке, эскиз Дмитрия Дроздова;

«Голос поколений» (Ангарск) – ребенок как символ памяти и надежды, автор Александр Сажин;

«Возвращение домой» и «Сердце солдата» (Свирск) – трогательные сцены встреч солдат с близкими, эскизы Дарьи Ляховой;