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Шесть патриотичных муралов создали художники в Иркутской области

Масштабный арт-проект «Музей под открытым небом» в четвертый раз состоялся в Иркутской области. В его рамках на фасадах пяти домов в городах Ангарск, Свирск, Алзамай, поселке Белореченский и селе Мамоны создали шесть патриотичных муралов.

«Основная тема – Год защитника Отечества и 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Из сотен эскизов, присланных авторами со всей России, выбрали лучшие работы, которые теперь стали частью пространств», – рассказал в своем тг-канале губернатор Игорь Кобзев.

Где и какие муралы появились:

  • «Семейный альбом» (с. Мамоны) – работа Валентина Мокрия о связи поколений;

  • «Крылья Победы» (п. Белореченский) – история ветерана, переданная внучке, эскиз Дмитрия Дроздова;

  • «Голос поколений» (Ангарск) – ребенок как символ памяти и надежды, автор Александр Сажин;

  • «Возвращение домой» и «Сердце солдата» (Свирск) – трогательные сцены встреч солдат с близкими, эскизы Дарьи Ляховой;

  • «Защитники земли Русской» (Алзамай) – былинные герои в современной интерпретации Сергея Пнёва.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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