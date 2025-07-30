Водитель в Иркутске за 20 минут повредил 10 машин

В городе Иркутске 43-летний водитель внедорожника повредил за 20 минут 10 машин. После инцидента мужчина покинул место происшествия.

По данным региональной полиции, инцидент случился в ночь с 27 на 28 июля в Свердловском округе. УАЗ на улице Юрия Тена совершил серию столкновений с припаркованными машинами Geely Atlas, Volkswagen Tiguan, Nissan Qashgai, Toyota Premio, Audi Q3 и другими.

Нарушителя с признаками опьянения задержали – результаты медицинского освидетельствования пока готовятся. Люди во время аварий не пострадали. После окончания проверочных мероприятий иркутянина привлекут к ответственности.

Пока же мужчину осудили за оставление мест аварий, лишив управления транспортными средствами на 6 лет: по году назначено за каждое нарушение.