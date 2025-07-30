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Ветер унес сапбордиста в открытый Байкал

Сотрудники ГУ МЧС России по Иркутской области спасли мужчину на сапборде, которого унесло в открытый Байкал. Инцидент случился в Ольхонском районе.

По данным ведомства, все началось с того, что у отдыхавшего на озере мужчины ветром сдуло надувной матрас. Мужчина воспользовался сапом, чтобы догнать его, но не рассчитал свои силы: его унесло в открытый Байкал.

«Справиться с ветро-волновой нагрузкой ему не удалось, и лtгкий сапборд стремительно начал удаляться от берега. Два спасателя на моторной лодке обнаружили мужчину в двух километрах от береговой полосы в районе мыса Хадарта и транспортировали в безопасное место», – пояснили в МЧС.

Медпомощь сапбордисту не потребовалась.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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