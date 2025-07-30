Озвучен прогноз по ключевой ставке на конец года: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: Трамп назвал срок наступления дедлайна для России по урегулированию конфликта на Украине, эксперты озвучили прогноз по курсу рубля и ключевой ставке на конец года, Путин призвал банки не усугублять ипотеку для граждан доплатами, а в Иркутской области корабль с пассажирами врезался в волнолом на Байкале. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

Дедлайн для России

Американский президент Дональд Трамп рассказал, когда наступит дедлайн по урегулированию конфликта на Украине: на все про все у России есть 10 дней, начиная с 29 июля. «Потом мы введем пошлины. Это, очевидно, повлияет на Россию, но он [Путин] хочет, чтобы война продолжалась. Но мы введем пошлины. Может, повлияет на них, а может, и нет», – сказал Трамп.

Прогноз по ставке и рублю

Аналитики «Сбера» сделали прогноз по курсу доллара и ключевой ставке: они ожидают курс доллара под конец года на уровне ₽90 и ключевую ставку 16%. Эксперты заметили тенденции к росту рубля. Однако это ориентировочные значения, в перспективе в зависимости от геополитической картины ситуация может измениться.

Просьба Путина

Президент РФ Владимир Путин обратился к банкам и призвал их не осложнять выдачи ипотеки дополнительными тратами. «Главное, чтобы сами банки при выдаче ипотеки не усугубляли бы ситуацию, не вводили бы дополнительных малоизвестных для граждан элементов, связанных с дополнительными тратами», – отметил президент.

Инцидент с волноломом

На Байкале в Иркутской области корабль «Фартовый-2» с пассажирами врезался в волнолом. Инцидент случился в районе поселка Листвянка. Пострадавших нет. Происшествием заинтересовались в следственном комитете и прокуратуре, начав выяснение обстоятельств и проведение проверок.

Рост получения разрешений

Положительную динамику выдачи разрешений на строительство многоквартирных домов зафиксировали в Иркутске, несмотря на трудности в отрасли на фоне непростой экономической ситуации. В 2022 году городская администрация выдала 18 разрешений на строительство многоквартирных домов, в 2023 году – 17, в 2024 году – 19, за истекший период 2025 года – уже 12. При этом, по данным экспертов, получение РНС не является гарантом строительства объектов.