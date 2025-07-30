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Банк Уралсиб предлагает бизнесу кредиты под зонтичное поручительство Корпорации МСП

Банк Уралсиб предлагает бизнесу кредиты в рамках программы государственной поддержки «Зонтичное поручительство» Корпорации МСП.

Уралсиб предоставляет под поручительство Корпорации МСП кредитование на сумму до 100 млн рублей сроком до 10 лет. Кредиты доступны клиентам с годовой выручкой до 2 млрд рублей – на оборотные, инвестиционные цели и на рефинансирование кредитов в других банках.

Программа предоставляет возможность получения кредита компаниям, у которых нет или недостаточно залога. Поручителем перед банком выступает Корпорация МСП, которая обеспечивает до 50% от обязательств по кредиту. «Зонтичное поручительство» не требует обращения заемщика в Корпорацию МСП. Все взаимодействие с Корпорацией МСП, включая оплату комиссии за поручительство, берет на себя банк. Максимальная процентная ставка по кредиту ограничена программой.

Более подробно о кредитовании под «зонтичное поручительство» можно узнать на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-77-16 или в офисах Банка.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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