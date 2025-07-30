Здание «Детского мира» на Урицкого выставили на продажу в Иркутске

В Иркутске на продажу выставили известное здание «Детского мира», которое сейчас носит название «Детский континент». Объект располагается на улице Урицкого и является памятником регионального значения.

Скриншот с сайта «Авито»

Соответствующее объявление опубликовано на популярном сайте, где указано, что строение имеет площадь более 4 тысяч «квадратов», два этажа, есть несколько пристроев. Достопримечательностью здания является витраж «Аленка», созданный в начале XIX века во Франции по эскизу знаменитого архитектора Александра Артюшкова.

Объект использовался, как торговый: в разные годы тут располагались магазин Мерецкого, первый в Сибири универмаг. С середины прошлого века тут стали продавать товары для детей, что и делают по сей день.

Стоимость квадратного метра оценили в 80 тысяч рублей, то есть все здание обойдется новому владельцу более чем в 320 млн рублей.