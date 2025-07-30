Иркутянин отсудил 6 млн рублей у соседа, повредившего его здание-памятник

Судебное заседание по факту повреждения здания-памятника состоялось в Иркутске. По его итогам владельцу удалось отсудить компенсацию.

Как следует из материалов дела, в конце 2022 года в центре столицы Приангарья произошло обрушение конструктивных элементов здания-памятника. Собственник утверждал, что всему виной вырытый у соседей двухметровый котлован, стенки которого располагались на расстоянии 20 см от объекта.

Мужчина потребовал остановить работы через суд и возместить ремонт поврежденного здания. Ответчик пытался доказать, что обрушение связано с погодой или иными причинами, однако сделать это не удалось. Экспертиза подтвердила, что конструкции были разрушены из-за земляных работ у соседей.

Кировский районный суд Иркутска постановил взыскать в пользу истца почти 6 млн рублей и приостановить стройку до получения в установленном порядке соответствующего разрешения. Обжаловать это решение не получилось.