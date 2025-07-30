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Компенсацию от застройщика на праве потребителя смогут требовать третьи лица

Верховный суд РФ постановил, что юридические лица – правопреемники покупателей жилья могут требовать компенсацию за строительные дефекты по закону о защите прав потребителей. Решение принято по иску ООО «Эквилибриум» к застройщику «МДД-недвижимость» из-за трещин в доме. Об этом пишут «Ведомости».

«Гарантийный срок в пять лет действует независимо от срока исковой давности», – указал ВС в определении. Суд подчеркнул, что закон о защите прав потребителей применяется, даже если истец не заключал договор напрямую с застройщиком, главное – чтобы жилье изначально приобреталось для личных нужд.

Эксперты отмечают, что решение создает прецедент для профессионального взыскания убытков с застройщиков. Это может привести к появлению компаний, специализирующихся на выкупе требований к строительным фирмам.

Ранее стало известно, что администрация Иркутска выдала в 2022 году 27 разрешений на ввод в эксплуатацию многоквартирных домов, в 2023 году – 24, в 2024 году – 21, в 2025 году – 7.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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