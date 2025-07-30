Землетрясение магнитудой 7,9 балла произошло на Курилах

В Северо-Курильске зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 7,9. Власти оперативно объявили угрозу цунами и начали эвакуацию жителей из опасных районов.

Фото из Telegram-канала губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко

«Экстренные службы работают в усиленном режиме, ситуация под контролем. Принимаются все меры для безопасности людей», — сообщил в своем Telegram-канале губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

На прибрежную зону уже обрушилась волна цунами, но серьезных разрушений и пострадавших пока нет. Жители остаются на возвышенности до отмены угрозы повторных волн.