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Землетрясение магнитудой 7,9 балла произошло на Курилах

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В Северо-Курильске зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 7,9. Власти оперативно объявили угрозу цунами и начали эвакуацию жителей из опасных районов.

<p>Фото из Telegram-канала губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко</p>

Фото из Telegram-канала губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко

«Экстренные службы работают в усиленном режиме, ситуация под контролем. Принимаются все меры для безопасности людей», — сообщил в своем Telegram-канале губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

На прибрежную зону уже обрушилась волна цунами, но серьезных разрушений и пострадавших пока нет. Жители остаются на возвышенности до отмены угрозы повторных волн.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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