Взлетно-посадочную полосу отремонтируют в аэропорту Усть-Кута

Ремонт армобетонного искусственного покрытия взлетно-посадочной полосы аэродрома в аэропорту проведут в городе Усть-Куте Иркутской области. Планируется устранить дефекты, возникшие во время эксплуатации объекта.

По данным в документации на портале госзакупок, подрядчик, который будет выполнять работы, уже определен. Завершить все мероприятия необходимо до 30 сентября 2025 года. Предстоит привести в порядок порядка 250 плит с дефектами, в частности, устранить сколы кромок и углов, шелушение поверхности, а также устроить швы расширения.

Во время ремонта будет подготовлен участок, удалены сегменты дефектов, установлены арматурная сетка на повреждения и прокладка, обустроено ровное покрытие, создана его шероховатость. Предварительно изготовят проект производства работ.

Стоимость контракта составила 83,2 млн рублей.