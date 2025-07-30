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Аналитики Сбера озвучили прогноз по ключевой ставке и курсу рубля на конец года

Зампред правления, финансовый директор Сбера Тарас Скворцов рассказал о прогнозе по ключевой ставке и курсу рубля на конец года, сделанный аналитиками банка. По ставке ожидается снижение, по рублю – ослабление на фоне геополитической обстановки.

«Многие аналитики считают, что курс рубля был перекуплен, скажем так. И мы в своих прогнозах ориентируемся на то, что во втором полугодии все-таки рубль будет определенным образом ослабевать. Это видно и по котировкам, которые есть сегодня на рынке производных финансовых инструментов и так далее. Поэтому наш прогноз в целом по 2025 году – рубль будет, наверное, порядка ₽90 к концу года», – цитирует Скворцова РБК.

Ранее Сбер заявлял о курсе в ₽100, но скорректировал значение с учетом сложившихся трендов. Что же касается ставки, то эксперты банка прогнозируют 16%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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