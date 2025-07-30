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Интернет от МегаФона признали самым быстрым на Ольхоне

В разгар туристического сезона на Байкале информационно-аналитическое агентство TelecomDaily провело исследование сетей операторов связи в одном из самых популярных мест озера – на Ольхоне. МегаФон оказался лидером по ключевому показателю – средней скорости при передаче собственного контента в интернет.

Измерения проводились в июле на территории Хужира, Ялги и Харанцов. Маршрут в населённых пунктах проходил как через центр, так и жилые районы. По оценкам независимых экспертов TelecomDaily МегаФон лидирует по средней скорости передачи данных от абонента (Upload) во всех трёх поселениях. В Ялге она равна 43,1 Мбит/с, в Хужире – 28,2 Мбит/с и Харанцах – 20,3 Мбит/с, что является наилучшим значением среди телеком-операторов.

Усреднённое значение максимальной скорости Upload у МегаФона составляет 52,3 Мбит/с. Такие высокие скорости позволяют без задержек отправлять сообщения в мессенджерах, публиковать в соцсетях фотографии и видео, запускать онлайн-трансляции.

Туристам важно оставаться на связи, поэтому ещё одним значимым показателем является Download – средняя скорость загрузки к абоненту. У МегаФона она держится на уровне 6,1 Мбит/с, чего достаточно для того, чтобы выходить в Сеть, смотреть прогноз погоды и пользоваться навигационными картами.

«В преддверии лета, когда туристический трафик на Байкале, в том числе на Ольхоне, достигает пика, мы добавили высокочастотный диапазон 4G на базовой станции в Хужире, что позволило увеличить емкость сети и скорости мобильного интернета. Помимо обеспечения острова связью, наши специалисты расширяют покрытие и по дороге до него, уделяя отдельное внимание рядом располагающимся поселениям, чтобы и местные жители имели доступ в интернет, и путешественники, отправляющиеся на отдых», – прокомментировал Андрей Медведев, технический руководитель МегаФона в Иркутской области.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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