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95,8 тыс. рублей – средняя зарплата в Приангарье по данным Иркутскстата

Иркутскстат опубликовал данные выборочного обследования организаций Иркутской области за апрель 2025 года. Средняя начисленная зарплата составила 95,8 тыс. рублей, однако почти две трети работников (63,6%) получают доход на уровне среднего или ниже.

«Медианная зарплата в регионе – 77,5 тыс. рублей, что на 23,5% ниже среднего значения», – отмечают исследователи.

Наибольший разрыв в доходах зафиксирован в сферах науки, финансов и производства мебели – разница между зарплатами крайних групп достигает 8,7 раз. При этом в IT и автопроме разрыв минимален – 3,2–3,5 раза.

Ранее стало известно, что иркутянам для счастья нужна зарплата в 200 тыс. рублей. Эта цифра остается стабильной: в сентябре 2024 года она составляла 225 тыс., а в апреле – 210 тыс. рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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