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Анатолий Серышев посетил Иркутский авиационный завод

В ходе рабочей поездки в Иркутскую область полномочный представитель президента РФ в СФО Анатолий Серышев посетил Иркутский авиационный завод, где собирают отечественный лайнер МС-21. Он осмотрел производственные цеха и обсудил с руководством перспективы развития предприятия.

«Авиация – стратегически важная для Сибири отрасль. Нам необходимо развивать отечественное авиастроение, чтобы обеспечить надежное сообщение между регионами», – подчеркнул Серышев.

Представитель президента особо отметил современный логистический центр завода, где сосредоточены все комплектующие для сборки МС-21. Такая организация производства позволяет оптимизировать процессы и гарантировать стабильные темпы выпуска.

На предприятии, где работает 12 тысяч человек, ежегодно обучают и повышают квалификацию около 5 тысяч сотрудников. Завод также вносит значительный вклад в социальную сферу региона и реализует экологические программы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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