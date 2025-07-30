14 километров рыболовных сетей подняли со дна Байкала при поддержке Эн+

Третья ежегодная экспедиция по подъему затонувших рыболовных сетей завершилась на Байкале. Проект реализован ассоциацией «Байкал без пластика» при поддержке компании Эн+ и под контролем Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства. Проект напрямую соответствует задачам национальной цели «Экологическое благополучие».

Фото: дайвинг центр «Байкал — Фартовый»

За семь дней работы на западном побережье от мыса Соболева до поселка Култук команда из четырех дайверов подняла со дна озера 115 рыболовных сетей общей протяженностью 14 километров и извлекла полтонны сопутствующего мусора. Результат превысил прошлогодний более чем в три раза: в 2024 году было поднято 73 сети протяженностью 4,2 км. Помимо сетей из воды достали мини-квадрокоптер, чугунный утюг, искусственную елку, якорь, советские радиоэлектронные платы, деревянную лодку длиной около 20 метров и другие предметы.

«Эта экспедиция – часть комплексной программы по сохранению Байкала. Уникальная экосистема нашего всемирно известного озера нуждается в системных усилиях – не только постоянных научных исследованиях, мониторинге её здоровья, но и в практических действиях: ведь изъятые со дна сотни метров рыболовных сетей и десятки килограммов прочего полимерного мусора повышают качество экосистемных услуг, которые Байкал оказывает планете», – подчеркнула Ирина Бахтина, заместитель генерального директора по устойчивому развитию Эн+.

Фото: дайвинг центр «Байкал — Фартовый»

Работы велись на глубинах от 5 до 40 метров с использованием специализированных подводных буксировщиков. За экспедицию судно прошло около 230 км, а дайверы совершили 36 погружений общей продолжительностью более 145 часов.

Затонувшие сети создают серьезные проблемы для экосистемы Байкала: пластиковые сети распадаются на микропластик, загрязняя воду. В них гибнут рыбы, байкальская губка, нерпы – единственные в мире пресноводные тюлени – а также другие представители уникальной байкальской фауны. Кроме того, сети становятся средой для размножения бактерий.

Участники экспедиции также провели картирование точек обнаружения сетей и взяли пробы воды для анализа. Материалы переданы ученым седьмой научной экспедиции по экологическому мониторингу Байкала, которая также проводится при поддержке Эн+. Экспедиция стартовала в июле и завершится в сентябре. В составе исследовательской команды — ученые Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук, Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана и Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова под руководством кандидата биологических наук Михаила Колобова.

Экспедиция по подъему сетей является частью комплексной программы Эн+ по сохранению Байкала.

Помимо ежегодного экологического мониторинга, компания поддерживает общественных инспекторов рыбоохраны, развивает систему раздельного сбора отходов на Байкальской территории, а также при поддержке науки развивает системы прогнозирования приточности в озеро. Кроме того, Эн+ реализует волонтерский проект «360» — экологические акции по уборке берегов Байкала и других объектов, в которых ежегодно участвуют тысячи волонтеров.