14 километров рыболовных сетей подняли со дна Байкала при поддержке Эн+

Третья ежегодная экспедиция по подъему затонувших рыболовных сетей завершилась на Байкале. Проект реализован ассоциацией «Байкал без пластика» при поддержке компании Эн+ и под контролем Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства. Проект напрямую соответствует задачам национальной цели «Экологическое благополучие».
За семь дней работы на западном побережье от мыса Соболева до поселка Култук команда из четырех дайверов подняла со дна озера 115 рыболовных сетей общей протяженностью 14 километров и извлекла полтонны сопутствующего мусора. Результат превысил прошлогодний более чем в три раза: в 2024 году было поднято 73 сети протяженностью 4,2 км. Помимо сетей из воды достали мини-квадрокоптер, чугунный утюг, искусственную елку, якорь, советские радиоэлектронные платы, деревянную лодку длиной около 20 метров и другие предметы.
«Эта экспедиция – часть комплексной программы по сохранению Байкала. Уникальная экосистема нашего всемирно известного озера нуждается в системных усилиях – не только постоянных научных исследованиях, мониторинге её здоровья, но и в практических действиях: ведь изъятые со дна сотни метров рыболовных сетей и десятки килограммов прочего полимерного мусора повышают качество экосистемных услуг, которые Байкал оказывает планете», – подчеркнула Ирина Бахтина, заместитель генерального директора по устойчивому развитию Эн+.
Работы велись на глубинах от 5 до 40 метров с использованием специализированных подводных буксировщиков. За экспедицию судно прошло около 230 км, а дайверы совершили 36 погружений общей продолжительностью более 145 часов.
Затонувшие сети создают серьезные проблемы для экосистемы Байкала: пластиковые сети распадаются на микропластик, загрязняя воду. В них гибнут рыбы, байкальская губка, нерпы – единственные в мире пресноводные тюлени – а также другие представители уникальной байкальской фауны. Кроме того, сети становятся средой для размножения бактерий.
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Участники экспедиции также провели картирование точек обнаружения сетей и взяли пробы воды для анализа. Материалы переданы ученым седьмой научной экспедиции по экологическому мониторингу Байкала, которая также проводится при поддержке Эн+. Экспедиция стартовала в июле и завершится в сентябре. В составе исследовательской команды — ученые Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук, Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана и Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова под руководством кандидата биологических наук Михаила Колобова.
Экспедиция по подъему сетей является частью комплексной программы Эн+ по сохранению Байкала.
Помимо ежегодного экологического мониторинга, компания поддерживает общественных инспекторов рыбоохраны, развивает систему раздельного сбора отходов на Байкальской территории, а также при поддержке науки развивает системы прогнозирования приточности в озеро. Кроме того, Эн+ реализует волонтерский проект «360» — экологические акции по уборке берегов Байкала и других объектов, в которых ежегодно участвуют тысячи волонтеров.