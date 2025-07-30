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Индийские партнеры РУСАЛа посетили Иркутский алюминиевый завод

В рамках международного сотрудничества индийские металлурги впервые побывали на алюминиевом заводе в России.

Сегодня Индия является одним из самых быстрорастущих рынков потребления алюминия. Особо высокий спрос наблюдается в энергетическом секторе и автомобильной промышленности страны.

«Наши партнеры высоко ценят сотрудничество с РУСАЛом. Низкоуглеродный алюминий, собственная сырьевая база и энергогенерация – это то, что определяет нас как надежного поставщика, с которым выгодно иметь долгосрочное партнерство», – отмечает Роман Борисов, директор по продажам IMETAL.

Во время экскурсии гости познакомились с основными этапами производства. По словам партнеров из Индии, они впечатлены современным оборудованием, высоким уровнем организации производственных процессов и культуры производства ИркАЗа. «Это создает отличные условия для дальнейшего сотрудничества сторон», – отметили участники делегации.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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