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Женщины Иркутской области чаще мужчин обращаются к ИИ-компаньонами

Интерес к ИИ-компаньонам в России стремительно растет. В 2025 году число пользователей таких сервисов удвоилось, а средний объём трафика вырос в четыре раза. Особенно активно жители страны общаются с виртуальными ботами, которые помогают справиться со стрессом и тревожностью. Их аудитория выросла почти в пять раз. Такие же тренды прослеживаются и в Иркутской области.

ИИ-компаньоны или чат-боты на основе искусственного интеллекта — это новое поколение цифровых собеседников. Они не просто отвечают на вопросы по заготовленному разработчиками скрипту, а поддерживают диалог, запоминают контекст прошлых разговоров и адаптируются под стиль общения. Более того, пользователь может создать их с учетом своих предпочтений: характер, поведение, стиль общения, а иногда даже внешний вид или голос. Чем больше взаимодействия, тем точнее компаньон подстраивается под настроение и стиль общения.

Некоторые чат-боты с искусственным интеллектом изначально профилируются на психологической поддержке. Например, Wysa, Woebot и Earkick — это цифровые собеседники, которые обучены на проверенных методиках вроде когнитивно-поведенческой терапии. Россияне общаются с ними в среднем 19 минут в месяц. За полгода число их пользователей выросло почти в пять раз, а трафик увеличился в 3,6 раза.

В то же время самыми популярными ботами для повседневного общения стали Character.ai, Talkie и Replika. В среднем абоненты проводят в этих сервисах около 36 минут в месяц. За полгода их аудитория выросла в два раза, а трафик — в пять.

В Иркутской области к ИИ-компаньонами чаще всего обращаются абоненты в возрасте 36–45 лет и составляют 38% от общего количества пользователей. За ними идут группы 46–55 (20%) и 26–35 лет (19%). Женщины активнее вовлечены в общение с цифровыми собеседниками и составляют долю 55%. На них приходится 65% от всего времени, которые пользователи проводят с ИИ-ботами.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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