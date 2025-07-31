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Успейте получить «Летний кешбэк!» 7% в Дальневосточном банке

До конца акции «Летний кешбэк!» в Дальневосточном банке остается чуть более месяца. Не забудьте выбрать привилегированную категорию покупок до конца июля и получать повышенный кешбэк 7% весь август.      

Напомним, что все лето за покупки, оплаченные картами банка*, участвующими в акции, начисляется кешбэк 7% в выбранной категории и 1% – за прочие покупки. Список привилегированных категорий, в которых можно получать повышенный кешбэк, насчитывает свыше 20 позиций: авиабилеты, АЗС, дом и ремонт, товары для детей, рестораны и кафе и другое.        

Если карты Дальневосточного банка у вас еще нет, оформите ее бесплатно, подав заявку на сайте.    

С полными условиями акции «Летний кешбэк!» можно ознакомиться на сайте, в офисах и по телефону Единого контактного центра Дальневосточного банка: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).

Реклама. АО "Дальневосточный банк". Дополнительный офис 45 в г. Иркутске . Дальневосточный банк erid:2VfnxwBpGXa

/ Сибирское Информационное Агентство /
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