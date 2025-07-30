Мошенница похитила деньги у усольчанки от лица мужа, пропавшего в зоне СВО

Жительница города Усолья-Сибирского стала жертвой мошенницы. Последняя под видом ее мужа, который уже несколько месяцев числится без вести пропавшим в зоне спецоперации, похитила у нее деньги.

Как пояснили в пресс-службе полиции Иркутской области, все началось с того, что в мессенджере женщине пришло сообщение от имени супруга. В сообщении указывалось, что мужчина находится в госпитале и нуждается в средствах на обратную дорогу.

Обрадовавшись, усольчанка перевела сначала 50, а потом 70 тысяч рублей на имя неизвестного человека. Позже она усомнилась в правдивости сообщений и обратилась в полицию.

Во время оперативно-розыскных мероприятий правоохранители выяснили, что сообщения с телефона своего ребенка потерпевшей присылала ее 36-летняя родственница – сестра мужа, испытывающая неприязненные отношения к усольчанке. Полученные деньги она потратила на личные цели.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», ведется расследование.