Иркутской «Ангаре» запретили обслуживать самолеты после трагедии с Ан-24

Росавиация аннулировала сертификат авиакомпании «Ангара» из Иркутска на обслуживание авиатехники после трагедии с самолетом Ан-24, случившейся в Амурской области.

«Теперь авиакомпании для техобслуживания своего флота можно пользоваться только услугами сторонних сертифицированных организаций», – пояснил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко в своем тг-канале.

Решение принято по итогам внеплановой проверки перевозчика. Во время нее обнаружили нарушения: документация оформлялась без фактического выполнения работ, а необходимые инструменты и оборудование не использовались – это влияло на безопасность полетов.

«До настоящего времени "Ангара" не смогла представить полный перечень материалов, доказывающих отсутствие рисков для недопущения подобных случаев в будущем. Поэтому сертификат аннулирован», – резюмировали в Росавиации.

Трагедия с Ан-24, на борту которого находились 48 человек, случилась 24 июля. Транспорт, который за пять лет четыре раза участвовал в авиаинцидентах, не долетел до пункта назначения и разбился. Все находящиеся на борту люди погибли: опубликованы их фамилии. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.