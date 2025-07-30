Поезд сошел с рельсов на Байкале

Железнодорожное происшествие зафиксировано на Байкале в Иркутской области. Во время движение один из поездов сошел с рельсов.

Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

«Сегодня около 10 часов по местному времени на 5293-м км перегона Ангасолка – Слюдянка-2 Восточно-Сибирской железной дороги произошел сход колесной пары локомотива», – пояснили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

Ущерб инфраструктуре и подвижному составу устанавливается. Пострадавших нет. Задержек поездов в настоящее время не допущено. Организована проверка по факту случившегося.