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Поезд сошел с рельсов на Байкале

Железнодорожное происшествие зафиксировано на Байкале в Иркутской области. Во время движение один из поездов сошел с рельсов.

<p>Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура</p>

Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

«Сегодня около 10 часов по местному времени на 5293-м км перегона Ангасолка – Слюдянка-2 Восточно-Сибирской железной дороги произошел сход колесной пары локомотива», – пояснили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

<p>Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура</p>

Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

Ущерб инфраструктуре и подвижному составу устанавливается. Пострадавших нет. Задержек поездов в настоящее время не допущено. Организована проверка по факту случившегося.


<p>Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура</p> <p>Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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