Самовар времен Российской империи пытались незаконно вывезти из Иркутска за границу

Иркутские таможенники задержали на границе авиапассажира, который пытался незаконно вывезти из страны семикилограммовый самовар времен Российской империи. Предмет является культурной ценностью.
По данным Сибирского таможенного управления, мужчину остановили при прохождении «зеленого» коридора для выборочного контроля. В его багаже с помощью досмотровой рентген-техники нашли самовар из желтого металла с надписями «Уставъ высочайше утв. 10 апр. 1898 г», «Товарищество паровой самоварной фабрики наслъдниковъ Васiлия Степановича Баташева въ г. Тулъ».
«Находку отправили таможенным экспертам, которые определили, что это жаровой самовар, произведенный в Российской империи в конце XIX – начале XX века (1898-1918 гг.) на фабрике наследников Василия Баташева – основателя известной мануфактуры по выпуску самоваров в Туле. На старинный предмет нанесено клеймо фабрики и медали с выставок за лучшую продукцию», – пояснили в организации.
Мужчина купил антиквариат в качестве сувенира для родственников, но не имел разрешительных документов на его вывоз. Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении административных дел в отношении нарушителя по статьям «Недекларирование товаров» и «Несоблюдение запретов и ограничений».