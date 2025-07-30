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Два кандидата на пост губернатора Иркутской области не будут участвовать в выборах

Прием документов на регистрацию от кандидатов, участвующих в выборах губернатора Иркутской области, завершен. Их подали только четыре кандидата из шести – два не будут участвовать в кампании.

По данным регионального избиркома, в установленные законом сроки документы представили Игорь Кобзев от «Единой России», Виктор Галицков от ЛДПР, Лариса Егорова от «Справедливой России – За правду», Сергей Левченко от КПРФ.

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Указанные выше претенденты на пост сдали листы поддержки с подписями депутатов и глав муниципальных образований. Проверка будет идти 10 дней, после чего примут решение о регистрации или отказе в ней.

«От двух самовыдвиженцев – Сергея Гагаркина и Александра Плескача – документы на регистрацию не поступили», – резюмировали в избиркоме. Таким образом, они не будут участвовать в выборах.

Выборы губернатора Приангарья пройдут 12-14 сентября: они будут трехдневными. Ранее мы рассказывали подробнее о текущих должностях каждого из кандидатов, которые поборются за пост главы региона.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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